ظهرت بدون فيلتر ولا مكياج.. لميس الحديدي شكلها وحدة تانية خالص..خدعتنا جميعاً.. !!

أعادت حسابات فنية تداول صورة قديمة للاعلامية لميس الحديدي تعود ليوم زفافها على الاعلامي عمرو أديب.

واختلفت ملامح الإعلامية لميس الحديدي زوجة الإعلامي عمرو أديب من بداياتها حتى اليوم بعد قيامها ببعض التعديلات التي طورت في شكلها

.قديماً كانت لميس طبيعية الملامح وبسيطة تظهر بقصة الشعر الكاريه الأسود بدون عمليات تجميل.

لكنها عملت على تطوير جمالها مع الحفاظ على ملامحها الطبيعية من خلال البوتوكس والفيلر وتغيير طريقة مكياجها.

ومن الواضح أن لميس اعتمدت لون الصبغة الأشقر لتغيير لوكها، وأصبحت تختار إطلالات أكثر أناقة.

يشار الى ان لميس الحديدي كشفت في السابق الى خضوعها لعمليات التجميل البسيطة، مشيرة أنها لم تلجأ لشد الوجه عن طريقة الجراحة، لكنها تلجأ للفيلر والبوتكس فقط.

