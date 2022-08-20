مش صوته.. محمد فؤاد طلع يغني بفلاشة !! ما كشفته نقابة المهن التمثيلية زلزل الوسط الفني!!

قال الفنان محمد فؤاد في تصريحات صحافية إنه يحترم قرار نقابة المهن الموسيقية التي تبذل قصارى جهدها في خدمة الغناء والفن.

وأشار الفنان محمد فؤاد إلى أن مديري أعماله حالياً ينفذون قرار التغريم ويستكملون الإجراءات.في أول تعليق له على قرار نقابة المهن الموسيقية بتغريمه 20 ألف جنيه، بسبب غنائه مستخدماً "فلاشة" في حفله الأخير بالساحل الشمالي،

وكان طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية قد أوضح تفاصيل تغريم محمد فؤاد بـ20 ألف جنيه، قائلاً: "محمد فؤاد أتغرم 20 ألف جنيه، لأنه غنى في الساحل الشمالي بـ"فلاشة"، وده قرار مجلس إدارة من السنة اللي فاتت، بمنع الغناء بـ"فلاشة"، ولا بد من وجود فرقة موسيقية لا يقل عدد أعضائها عن الثمانية، وهذا قرار مجلس إدارة النقابة ولا رجعة فيه".

وأحيا محمد فؤاد حفلاً في الساحل الشمالي، قدّم خلاله مجموعة من أغانيه المتنوعة بين الرومانسي والدراما والمقسوم والتي تفاعل معها الجمهور مثل: "يا أصلي"، "أحكيلك"، "ليه"، "تفاصيل ما بينا".