ابنة شقيق كاظم الساهر تشعل مواقع التواصل بجمالها الطبيعي الخارق: جننت نص البلد

تصدّرت ندى الساهر ابنة شقيق المطرب كاظم الساهر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً، بعد نشرها صورة عبر حسابها على إنستغرام جمعتها بعمها النجم العراقي الشهير.

وقالت ندى تعليقاً على الصورة التي روّجت لها عبر خاصية الستوري قبل نشرها، ”البوست اللي كلكم رح تحبوه“، ثم أرفقت الصورة بتعليق ”ملك الأناقة، جننت نص البلد“ مع وسم #كاظم_الساهر #العم #القيصر.

وأثارت ندى الساهر جدلاً واسعاً في ظهورها الأخير مع القيصر في شهر فبراير / شباط الماضي، بسبب ملامحها الأجنبية والتساؤل عن هوية والدتها إذا ما كانت عربية أم غربية.

وجاء من ضمن التعليقات على الصورة ”فديت جمالكم يعمريييي“، ”فدوه لهالطلّه الحلوة يسلم هالطول وهالنظره وهالجسم المتناسق“، ”ربي يحفظه ويطول بعمره“.

واعتادت ندى على نشر الصور التي تجمعها بعمها بين الحين والآخر، وكانت الصورة الأبرز التي نشرتها في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 عندما نشرة صورة لهما قالت إنها التقطت قبل 22 عاماً.

وتظهر الصورة قيصر الغناء العربي الذي يبلغ من العمر 64 عاماً، بملامح شابة، بينما تظهر ندى طفلة في السنوات الأولى من عمرها، وعلّقت عليها بالقول ”الصورة قبل 22 سنة“، مع الإشارة إلى حساب كاظم الساهر في إنستغرام.

وعادة ما تحظى صور ندى بتعليقات تتغنى بجمالها بسبب ملامحها الأوروبية، ومنها ”يا جمال الرشاقة والشعر الاسود والبساطة أجمل ما شاء الله عليك“.

يذكر أن ندى الساهر أعربت في تصريحات إعلامية سابقة عن رغبتها بانتشار صورها مع عمها على نطاق أوسع.وقالت: ”توقعت أن تنتشر هذه الصور بشكل واسع وأن يتم تداولها من قبل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

لأنّ عمي كاظم فنان يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي وخارجه. والصور التي جمعتني معه التقطت قبل سنتين في إسبانيا“.

وأضافت الشابة العشرينية: ”فخر لي أن أكون ابنة أخيه والناس عرفتني من طريق قرابتي به“.

يشار إلى أن النجم العراقي كاظم الساهر طرح مؤخراً مع الفنانة بلقيس فتحي الديو الغنائي المشترك بينهما، ”أهل العشق“ من كلمات الشاعر حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وألحان فايز السعيد.



