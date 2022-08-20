الإعلامية بسمة الملا لم تردد في فضح سلوك محمود المهدي المستفز مع طليقته منة عرفة.. لن تصدق ما قام به؟!

تطرقت الإعلامية بسمة الملا خلال استضافتها للفنان كريم أبو زيد إلى موضوع انفصال الفنانة منة عرفة، الأمر الذي تسبب في انزعاج طليقها الفنان محمود المهدي.

وقالت بسمة الملا في مداخلة تلفزيونية سابقة لـ“صدى البلد“، إن محمود المهدي يسعى دوما إلى أن يكون ”ترند“ على حساب زوجته، متسائلة عن التناقض في حديثه إذ يعتبر تارة أنه رجل شرقي، وتارة يتحدث عن خيانتها له.

وأشارت إلى أن المهدي حاول التواصل معها من خلال إرسال رسالة عبر صفحتها الخاصة على الفيسبوك، إذ دعا الجميع الى عدم التطرق للموضوع خاصة أنهم لا يدركون حقيقة ما يحصل، وعلق قائلا: ”غاوي تريند! حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يظن بالوحش متعرفوش اللي بيحصل فما تحكموش“.

وحاولت الإعلامية المصرية الحفاظ على رباطة جأشها وعدم الدخول في نقاشات واكتفت بالقول: ”ماشي“.

لترد بعد ذلك عبر خاصية الستوري في إنستغرام كاشفة للرأي العام الكلمات التي وجهها إليها، فعلقت قائلة: ”هو انت تطلع تفضح مراتك وتخوض في عرضها وكمان تسيئ لوالدتها وداخل تحسبن“.

ودعته إلى تقبل الرأي الآخر، كونه لم يصن زوجته وقام بفضحها، معتبرة أنه كشف أسرار بيته إلى العلن، فضلا عن أنه يرى نفسه دوما مظلوما، مؤكدة أن النهايات أخلاق.

وتفاعل المتابعون مع تعليق بسمة الملا، إذ أثنوا على الكلمات التي وجهتها لمحمود المهدي الذي حاول استفزازها.

واعتبروا أن المهدي لا يدرك كيفية التصرف، مؤكدين أن عليه تقبل الرأي الآخر ما دام واثقا من الاتهامات التي وجهها لطليقته.في غضون ذلك، اتهم محمود المهدي طليقته منة عرفة بالخيانة بُعيد إعلان طلاقه لها للمرة الثالثة.

وقال إنه تعرض للخيانة في بداية زواجهما، إلى جانب استغلاله مادياً من جانب والدتها، مهدّداً بكشف الحقيقة من خلال تقديم المستندات اللازمة قريباً.

وكانت علاقة منة عرفة بطليقها محمود المهدي قد شهدت مدا وجزرا، حيث سبق لهما الانفصال مرتين بعد عقد قرانهما، ليتم الصلح في أول أيام عيد الفطر، ثم الطلاق بعد أسبوعين من عيد الأضحى.