عكس حمادة هلال تمامًا؟... لـن تصـدق ما فعلتـهُ آمال ماهر لحظة أذان المغرب وهـي تغني علـى المسرح صـدم جمهورها.!!

شاركت الفنانة آمال ماهر جمهورها ومتابعيها، فيديو قديم لها ظهرت فيه تؤدي الأذان على المسرح وذلك عبر حسابها بموقع انستجرام، مما نال استحسان الحضور حينها وتفاعلوا مع صوتها.



كانت آمال ماهر فاجئت جمهورها لأول مرة بتخصيصها جزءًا من وقتها؛ للرد على أسئلة متابعيها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بعد النجاح الذي حققته بحفلها الأخير في العلمين، والذي عادت من خلاله لجمهورها بعد فترة غياب طويلة.

آمال ماهر تجيب على أسئلة متابعيها وكشفت آمال ماهر خلال ردها على أسئلة متابعيها، أنها تستعد لتقديم أغاني لجمهورها خلال الفترة المقبلة، كما تحدثت عن نجلها عمر، مشيرة إلى أن عمره 18 عامًا وقد أنجبته وعمرها 18 عامًا،

لافتة إلى أنها تشعر بأنه كل شيء في حياتها، وبسؤالها للحديث عن نفسها والجانب الخفي في حياتها، قالت إن لديها شقيقين أحدهما يكبرها وآخر يصغرها، إضافة إلى نجلها ووالدتها وأولاد أخواتها وزوجة أخيها.



وكشفت آمال ماهر أن أكثر الأماكن التي تحب زيارتها هي الساحل والغردقة والعين السخنة، وأن أكثر سورة مقربة لها هي يوسف، وعن أكثر أكلة تحبها، أكدت آمال ماهر أنها تفضل الأكل الصحي مثل المكرونة البيضا والفراخ المشوية.



وصرحت بأن طولها ووزنها، مشيرة إلى أن طولها 176 سم ووزنها 64 كيلو، مؤكدة أن حب الناس لها واهتمامهم بها يؤكد لها مدى حب الله لها ورضاه عنها.