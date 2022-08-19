اغرب جريمة قتل في العالم .. طفل عمره عامان يقتل والده بطريقة وحشية والمفاجأة الكبرى في جنسية الطفل.. لن تصدق كيف حدث ذلك.! !

قتل طفل -يبلغ من العمر عامين- والده في فلوريدا بعدما أطلق النار عليه بالخطأ من سلاح محشو بالرصاص كان متروكًا من دون أي رقابة، وفق إفادة السلطات المحلية، الاثنين.

وعندما وصل أفراد الشرطة، في 26 مايو/أيار الماضي، إلى منزل الضحية الواقع قرب أورلاندو بعد تلقيهم بلاغًا، وجدوا الأم ماري أيالا وهي تحاول إنعاش قلب زوجها ريغي مابري الذي أصيب برصاصة.

واعتقد أفراد الشرطة بدايةً أن الرجل (26 عامًا) الذي توفي بعد نقله إلى المستشفى بوقت قصير، أطلق النار على نفسه، لكن الابن الأكبر من بين أبناء الزوجين الثلاثة أعلم المحققين أن شقيقه البالغ سنتين هو من أطلق النار، وفق إيضاح جون مينا -الضابط المسؤول عن مقاطعة أورانج- في مؤتمر صحفي.

وأشارت وثائق المحكمة إلى أن المسدس كان موجودًا داخل حقيبة تابعة للأب متروكة على الأرض، وبعدما عثر الطفل عليه أطلق النار باتجاه ظهر الوالد الذي كان يمارس لعبة فيديو عبر جهاز الكمبيوتر.

وكان أفراد الأسرة الخمسة، ومن بينهم طفلة تبلغ 5 أشهر، موجودين في الغرفة نفسها عند وقوع الحادث.

وقال مينا إن الوالدين كانا في حالة إفراج مشروط بعد إدانتهما بجرائم عدة ترتبط بإهمال أطفالهما وتعاطي المخدرات.

وأضاف أن “مالكي الأسلحة الذين لا يضعونها في مكان آمن هم معرّضون لوقوع مآسٍ مماثلة”.

ويندرج هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث مماثلة تُسجّل في الولايات المتحدة. ففي أغسطس/آب 2021، قتل طفل يبلغ عامين والدته التي كانت تحضر اجتماعًا عبر تطبيق “زوم” بإطلاقه رصاصة على رأسها عبر سلاح كان في حقيبة ظهر وكان محشوًا بالذخيرة ومن دون قَفل مفتاح الأمان.

وعلى صعيد ذي صلة، رفعت حاكمة نيويورك كاثي هوكول السن القانوني لشراء بندقية شبه آلية من 18 إلى 21 عامًا، أمس الاثنين، في إطار إجراءات تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية في أعقاب مجزرة عنصرية وقعت في متجر تسوق في بوفالو.

وأقرّت هوكول حزمة إصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية التي مررها مجلس شيوخ الولاية غداة عملية إطلاق نار الشهر الماضي أودت بحياة 10 أشخاص من أصول إفريقية.

وتأتي الإجراءات في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.

واتُّهم بايتون جندرون (18 عامًا) بقتل متسوقين بمتجر، في 14 مايو/أيار، باستخدام بندقية هجومية من طراز (AR-15) اشتراها بشكل قانوني.

وإلى جانب مسألة العمر، سيتعيّن الآن على مشتري البنادق شبه الآلية الحصول على إذن لحيازتها، مما يعني خضوعهم لتحقيق مرتبط بتاريخهم.