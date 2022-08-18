زوجة الشيف التركي بوراك طلعت ممثلة عربية شهيرة!! محجبة وأجمل مليون مرة من ياسمين صبري وهيفاء وهبي!

الشيف بوراك التركي هو شاب تركي من أصول عربية سورية أتقن فن الطبخ باكرًا متأثرًا بوالده وجده أحد أشهر الطباخين في تركيا، ومالكي سلسلة مطاعم المدينة في إسطنبول التركية.

وعلى الرغم من حداثة سنه استطاع الشيف بوراك التركي أن يسطر اسمه بحروفٍ من ذهب في عالم الطبخ معتمدًا في ذلك على ابتكاراته ووصفاته الفريدة التي قام بعرضها عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والتي لاقت رواجًا كبيرًا بين محبيه ومتابعيه.

كما أن إجادته لعدة لغات ساهمت كثيرًا في انتشار وصفاته في مناطق مختلفة من العالم، والشيف بوراك التركي من مواليد مدينة أوردو التركية، إلا أنه أصوله تعود إلى لواء اسكندرون، وتحديدًا إلى مدينة أنطاكيا ذات الأغلبية العربية.

لا يزال الشيف بوراك التركي عازبًا حتى الآن، على الرغم من انتشار الكثير من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا والتي تحدثت عن زواجه من الفنانة الجزائرية منال حدلي إثر نشر منال على أحد حساباتها في السوشيال ميديا لمقطع فيديو جمعها بالشيف بوراك أثناء زيارتها لأحد مطاعمه في تركيا.

ويظهر في الفيديو الشيف بوراك وهو يقدم للفنانة الجزائرية باقةً من الورد تعبيرًا عن ترحيبه بقدومها، الأمر الذي أكده الشيف بوراك مصرحًا أنه مولع بحب منال حدلي وأنه قد طلب يدها للزواج، وأن زواجه منها قريب جدًا، إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي بهذا الخصوص.

من هي الفنانة الجزائرية منال حدلي

الفنانة الجزائرية منال حدلي والتي تناولت بعض الشائعات خبر زواجها من الشيف بوراك التركي هي شابة عربية من دولة الجزائر، وحاصلة على شهادة الماجستير في فرع الترجمة عربي، إنجليزي، فرنسي، وهي من عشاق الفن والموسيقى.

أما شهرتها فتعود إلى ظهورها في برنامج “Arab Idol” على الرغم من خروجها قبل البدء بعروض المنافسة المباشرة، ومع عام 2018 م أطلقت الفنانة الجزائرية أولى أغنياتها والتي حملت عنوان “تحملت معاك” والتي لاقت الكثير من الأصداء الإيجابية في الشارع الجزائري والعربي، لتلحقها بعد ذلك بأغنية “ma vie en rose” والتي تخطت حاجز المليون المشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي.

شاركت بعد ذلك منال حدلي في العديد من المهرجات والمحافل الدولية الأمر الذي زاد من شهرتها لتلتقي بعد ذلك بالشيف بوراك التركي الذي وقع في حبها وطلب يدها للزواج.