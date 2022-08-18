زوجة محمد هنيدي حديث الجمهور بجمالها الاسطوري الاخاذ في أحدث ظهور لها ..والمفاجأة في فارق الطول بينهما

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صور الفنان محمد هنيدي برفقة زوجته عبير السري وذلك أثناء تواجدهم في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019، وصورا أخرى لهم.

حيث تميزت زوجة الفنان بجمال أذهل الجمهور بالأضافة الى انها دائما ماتبدو أنيقة وجذابة، وفي الحفل خطفت الأنظار بفستان طويل من الخلف ومتوسط الطول من الأمام، وذا أكمام طويلة، وتميز التصميم بالقماش البراق، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب متوسط.

واعتمدت زوجة محمد هنيدى على خصلات شعرها المموج منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا رائعا ومتناسقا مع إطلالتها، وتزينت ببعض المجوهرات الأنيقة، ولاحظ الجمهور على ان الفرق بين طول هنيدي وزجته لم يكن كبيرا، فبدا طولهما متقاربا رغم ارتداء الزوجة للكعب.

الجدير بالذكر ان زوجة هنيدي اسمها بالكامل عبير السري مضيف الأسعد تخرجت من كلية سياحة وفنادق، وتحمل الجنسية المصرية والسورية، وهي ابنة أحد رجال الأعمال، ولدت لأب سوري وأم مصرية، .

وتزوجت من محمد هنيدي عام 1997 أنجبت منه أبنائها الثلاث أحمد هنيدي، فاطمة، وفريدة.كما اشترط هنيدي على زوجته عبير التفرغ لحياتهما الأسرية من أجل تربية أبنائه، ولم تظهر في أي حوار إعلامي مع هنيدي.