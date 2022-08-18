دقت ساعة الصفر ..ليلى عبد اللطيف تصعق الجميع وتتوقع حدث كارثي سيبكي الملايين في ليبيا ( فيديو

اطلت السيدة ليلي عبد اللطيف من خلال قناتها الرسمية على موقع يوتيوب في فيديو توضيح عن ليبيا تضمن توضيح لبعض التوقعات التى نسبت لها عبر قنوات تلفزيونية ليبية ومواقع خبر كاذب بحسب تعبيرها .

وقالت ليلي عبد اللطيف للأسف ان تعمد بعض القنوات الى صياغة خبر كاذب عن سيف الاسلام القذافي وانا احترم الشعب الليبي وسيف الاسلام القذافي.واضافت طلبت من الجميع قبل ذالك عدم تصديق اي خبر ينشر على لساني ما لم اكن فيها صوت وصورة وكل ما يكتب ويقال عن لساني لست مسؤله عنه

واوضحت نشرت قناة ليبية خبر يحمل توقعات على لساني وهو كاذب ولهذا اتوجه الى الشعب الليبي والشعب العربي في الاعتذار عن هذه الاكاذيب والاساءات التى تأتي من بعض القنوات الحاقدة التى تسيئ الى اوطانها والى شعبها

ومن يعرفني يعلم جيدا اني احترم الشعوب العربية والشعب الليبي خصوصا

وعن سيف الاسلام القذافي قالت هو القائد القادم الى ليبيا سواء اليوم او خلال المرحلة المقبلة

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