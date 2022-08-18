بعد ضجة إفلاسه.. الفنان رشوان توفيق يصدم الجميع ويعلن عن وصيته.. مش هتصدق طلب ايه من بنته!!

ضجت المواقع الاعلامية الايام السابقة عن إفلاس الفنان رشوان توفيق، وهو ما خرج لينفيه بتاتا ويؤكد انها مجرد شائعات.

وصية رشوان توفيقكشفت الإعلامية هبة رشوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، في أحد لقاءتها التليفزيونية أن والدها أخبرها بأنه اقترب من الرحيل عن دنيانا وأوصاها بعدم إقامة عزاء له.

رشوان توفيق السبب وراء كلامه لابنته قائلا: «الأرواح بتزورني كتير طول عمري كدا ولكن الفترة دي بيزوروني بشكل مستمر».

وعن سبب هذه الوصية قال الفنان: «بيجولي وأنا صاحي وقاعد على سريري وبيتكلموا معايا، وكانت آخر واحدة زارتني الفنانة سامية أمين لسه من يومين بالظبط، وأنا فعلا قولت لهبة بنتي كدا في لحظة ضعف بيني وبين ربنا أنا بخاف عليها أوي لأنها متعلقة بيا».

أما عن وصية الفنان رشوان توفيق بعدم إقامة عزاء له، قال إن السبب وراء هذا الأمر هو خوفه على تعب ابنته، ويريد أن يكون رحيما بها لأنها متعلقة به بشكل كبير منذ صغرها.