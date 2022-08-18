بدون رحمة ولا شفقة ولا قلب.. فتاة مراهقة شديدة الجمال تفاجئ بولادتها في دورة المياه بحمل غير شرعي فقررت قتل الجنيين حتى لا يفتضح أمرها.. وبعد ذلك حصل مالم يكن متوقع.! !

خدعها بكلامه المعسول ووعوده الزائفة حتي أفقدها عذريتها، بعدما وثقت به وسلمته نفسها، كانت تقابله سرا، لتقيم معه علاقة غير شرعية، ونتج عن لقائهما غير الشرعى حمل الفتاة العشرينية العمر من زميلها.

سبعة أشهر مروا على حمل ذات الـ 22 سنة، دون علمها، لعدم شعورها بأعراض الحمل، سوى ألام في بطنها لتخبر والدتها.. عندي مغص شديد، لكن والدتها لم تنتبه بالأمر مطالبة إياها بعدم تناول وجبة العشاء،..

ما تتعشيش بالليل ده قولون.. لو استمر التعب نروح للدكتور، لتمر الأيام دون كُبر بطنها مع مرور شهور الحمل.ذات ليلة من ليالي الشهر السابع لحمل العشرينية، شعرت بألام شديدة ببطنها، لتتوجه على إثرها إلى دورة المياه معتقدة أنه " مغص"، لكنها تفاجأت بالصدمة الكبرى وولادتها رضيعة ثمرة علاقتها المحرمة.

جلست العشرينية بجوار رضيعتها داخل دورة المياه تفكر في حيلة للتخلص من رضيعتها، خوفًا من افتضاح أمرها الذي اخفته طوال السبعة أشهر، وخطر ببالها أن تلقي بها من نافذة الشقة سكنها بالطابق الأول، لعدم تمكنها من الخروج بها.

حملت الأم رضيعتها وألقت بها من نافذة دورة المياه، من ثم اغتسلت لتخرج تجلس رفقة أسرتها، لكن شاء القدر أن يكشف ما أخفته طوال الأشهر الماضية، وعثر أهالي المنطقة على جثة الرضيعة ملقاة على ظهرها أرضا، ليبلغوا قسم شرطة المنيرة الغربية.

اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال بورود بلاغًا للرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بالعثور على جثة رضيعة ملقاة على ظهرها بشارع علي عبد الغني، نطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة وجه العميد هاني الشعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، بالانتقال إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

دقائق معدودة وانتقلت القوات برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، لسماع أقوال شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العثور على جثة الرضيعة، لتكشف كاميرا مراقبة مركبة بالعقار المواجه للعقار سكن العشرينية المستور، ورصدت لحظة سقوط الرضيعة على الأرض من الطابق سكنها.

تمكنت القوات بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة من القبض على الفتاة وسط ذهول وصدمة أسرتها، وتم اقتيادها إلى ديوان القسم للتحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.