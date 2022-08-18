ما اخذه حسام حبيب سراً على شيرين عبدالوهاب جعلها تطلب الطلاق فوراً دون أي تردد.. لن تصدقوا ماذا قالت الفنانة بكل صراحة !!

كشفت وسائل إعلام مصرية السبب وراء طلاق الفنانة المصرية شرين عبد الوهاب من الفنان المصري الآخر حسام حبيب ما شكل صدمة لمتابعي النجمة.

وتناقلت وسائل الإعلام المصرية والعربية ما قالت إنه سبب طلاق شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب المتهم بخيانة " مالية " نقلاً عن الفنانة نفسها.

وقالت الوسائل: إن سبب طلاق شيرين من زوجها حبيب يرجع لاستحواذه على مبالغ طائة من أموال الفنانة وتحويلها إلى حساباته الخاصة بعد أن أمنته الفنانة على كل ممتلكاتها المالية وهو ما رأته وعايشته ولم تستطع تحمله.

ووفقاً للوسائل فقد تحصلت شرين عبد الوهاب على أوراق الطلاق من محكمة القاهرة الكبرى عبر محاميها السيد حسام لطفي الذي أشار إلى أن شيرين تسلمت أوراق الطلاق بشكل مباشر.

هذا وفور إعلان طلاق شيرين رسمياً من زوجها كانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر وخاضت في حيثياته وتفاصيله تداولات كثيرة بحثت سبب الطلاق.