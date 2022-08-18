تصريحات خطيرة جداً .. للفنانة غادة عبد الرازق تهتك الستر عن ابنتها «روتانا» وتنشر مافعلته بها بدون خجل.! !

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق اليوم الخميس، الموافق التاسع من يونيو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما فاجأت جمهورها بتصريح صادم .

وفاجأت غادة عبد الرازق جماهيرها وعشاقها بفضائح صادمة حينما تحدث عن تفضيلها مجال الفن والتمثيل على مصلحة ابنتها "روتانا" ما أثار دهشة الجميع.وأثارت النجمة غادة عبد الرازق الجدل بهذا التصريح، الذي جعل الجمهور يتساءل عن سبب خروج تلك التصريحات في هذا الوقت.

اعتراف غادة عبد الرازق

واعترفت غادة عبد الرازق في تصريح سابق بتعرضها لضغوط كثيرة في حياتها، على رأسها وفاة والدها وهى في سن صغيرة، مشيرة إلى موقف والدتها التي تركتها وحيدة في وقت كانت بحاجة إليها.

وقالت غادة عبد الرازق إنها فضلت الفن والتمثيل على مصلحة ابنتها، ولاتهمها لتعيد الخطأ الذي حدث لها سابقا مع والدتها ووقعت في الفخ وفضحت نفسها.

وأوضحت الفنانة غادة عبد الرازق أنها ليست من مواليد عام 1965، كما يروج الكثيرون، مشيرةً إلى سنها الحقيقي حيث أكدت مولدها في عام 1970، أي لديها 50 عاما.