بسبب زوجته.. الفنان أحمد السقا اقتحم منزل شاب من أحد المعجبين في الساعة الرابعة فجرَّا

كثير من المواقف الغريبة التي تحدث بين نجوم ونجمات الفن مع المعجبين أو المتابعين على منصّات التواصل الاجتماعي، لا تنتهي منها الطريفة ومنها الغريبة إلا أن الأغرب هو موقف حصل للنجم أحمد السقا مع أحد متابعيه.

حيث روى الفنان المصري، أحمد السقا، قصة اقتحامه منزل أحد متابعيه على تطبيق “إنستجرام” في الساعة الرابعة فجرًا.

وخلال لقاء تلفزيوني سابق في برنامج It’s Show time، المذاع على فضائية CBC، تحدث فيها عن تصرفه مع أحد متابعيه على “انستجرام”، وكان دائم توجيه السباب والشتائم له.

وبدأ السقا حديثه عن تلك الوقعة الغريبة مبررا ردة فعله: "أنا لا أتهاون أبدا مع أي شخص يتجاوز في حق أهل بيتي".

وتابع بقوله: “أحد المتابعين لي عبر انستجرام، كان يوجه لي الشتائم يوميًا لمدة 5 أشهر"، وعما فعله تجاه هذا الشخص قال السقا: "تمكنت من الوصول إلى عنوانه، وقررت الذهاب إلى منزله في الرابعة فجرا".

واستطرد الفنان المصري حديثة قائًلا: "بمجرد فتح الشاب باب منزله وشاهدني أمامه سقط مغشيا عليه".

وأشار أحمد السقا إلى أنه علم بعد ذلك أن والد هذا الشاب، يعمل وكيلا في وزارة التربية والتعليم، فتحدثت مع والده وأخبرته أنه عليه أن يهتم بتربية ابنه.

وتابع السقا: "زوجتي وأهل بيتي خط أحمر، والسوشيال ميديا بها مساوئ كثيرا أبعدتنا عن الأصول والتقاليد".