أوجعت قلوب الجميع.. الوصية الاخيرة لرجاء حسين تحيّر طليقها النجم الكبير.. والأخير: مش عارف هعمل إيه!!

تحدث الفنان سيف عبدالرحمن الزوج السابق للفنانة الراحلة رجاء حسين، عن كواليس زواجهما الذي استمر لأكثر من نصف قرن.

، وكشف عن السبب الحقيقي للطلاق، ولماذا نصحته بالزواج مجدداً، وأكد أن الراحلة نجحت باقتدار في التوفيق بين عملها الفني ومهامها كزوجة وأم، مشيراً إلى أنها لم تحصل على حقها من التقدير.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج مع مصر على قناة cbc: ألف رحمة ونور عليها، كانت ست عظيمة وفنانة قديرة، وزوجة، وأم بنت بلد، وجدعة.

وعن أسباب محبة الجميع لها داخل الوسط الفني وخارجه قال: "كنت تشعر أنها أختك أو خالتك أو عمتك، تدخل قلبك على طول، وفعلاً ربنا حبها فحبب فيها خلقه، ولكن لم تحصل على حقها فنياً رغم ما قدمته، وكانت تحدث توازناً كبيراً بين عملها ودورها كزوجة في المنزل.

وكشف عن اللحظات الأخيرة في حياتها، ووصيتها قبل أن تلفظ أنفاسها للقاء ربها، خصوصًا وأنها كانت تعاني من آلام المعدة وإنزيمات الكبد في الفترة الأخيرة، بخلاف آلالام الشيخوخة.

وقال سيف عبد الرحمن، في تصريحات نقلها موقع الوطن إن الفنانة القديرة لقيت ربها وهى تستكمل رحلة علاجها داخل أحد المستشفيات.

وعن كلماتها الأخيرة ووصيتها إلى الأسرة، أشار بتأكيده أنه الفنانة رجاء حسين، لم تكن ترغب في إقامة أي عزاء لها، مضيفًا: هشوف مع الأولاد ونقابة الممثلين كيفية إقامة عزاء لها خصوصًا وأنها تستحق التقدير، وفي الوقت نفسه مع الحفاظ على وصيتها «مش عارف لسه هنعمل ايه؟».