غادة عبد الرازق.. تخرج عن صمتها وتعترف بـكل جرأة : هـذا هو سـبب طلاقي وحبي للرجال

أثارت الفنانة المصرية المثيرة للجدل غادة عبد الرازق موجة جدل في الوسط حينما تحدثت في برنامج أنا والعسل مع الإعلامي نيشان دون خجل وبكل جُرأة عن مسببات طلاقها وخراب بيتها ، ملمّحةً إليه في ردودها على أسئلة الإعلامي اللبناني.

جاء ذلك بعد حديثها عن الخيانة التي أصابتها بالصدمة من زوجها محمد فودة إذا قالت دون خجل: "إن زوجها محمد فودة خانها مع امرأة أخرى" ورغم أنها كانت قد أشارت"إلى أن "أكبر دليل على استمرار العلاقة بينهم.

واستكمال مشروع الزواج هو الاتفاق على الذهاب لأداء عمرة شهر رمضان" إلا أن الطلاق حدث لهذا السبب وهو ما أكدته في حوارات لاحقة مجيبة عن سؤال سبب طلاقهما.

الجدير بالذكر أن بعض الجمهور لا يعلم أن غادة عبد الرازق قد تزوجت 11 مرة من أزواج مختلفين وفشلت كثيراً في علاقة الزواج