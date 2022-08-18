أول ظهور لـمؤسس طيور الجنة خالد مقداد بعد شائعات وفاته.. لن تصدق ردة فعل أبنائه وزوجته عند رؤيته؟!!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وعدد من الدول العربية، خبر وفاة خالد مقداد أبو الوليد، مالك ومؤسس شبكة قنوات طيور الجنة الفضائية، قبل أن يُكذِّب نجله تلك الشائعات.

وعقب انتشار شائعة وفاة مؤسس قناة طيور الجنة، نشرت زوجة خالد مقداد ، فيديو، يدحض كل تلك الشائعات مؤكدة من خلاله، أن زوجها خالد مقداد، بصحة جيدة.

وظهر في الفيديو عصومي وهو يطرق الباب بعد عودته من السفر مع والدة لاجراء فحوصات روتينية، لتفتح مروة حماد الباب والى جانبها سند الذي ذهب ليرى والده ثم يعود الى حضن والدته.

وبعدها ظهر خالد مقداد وهو يحتضن ابنه ومن ثم احتضن زوجته وزوجة ابنه، وظهر وهو بصحة جيدة نافيا كل تلك الشائعات التي تداولها الكثيرون.

وخالد مقداد هو مؤسس ومدير قناة طيور الجنة، ولد في ١ يناير ١٩٧٢ بالكويت ويحمل الجنسية الأردنية. له ٦ أبناء. وقد تخرج مهندسا للديكور، وأسس فرقة طيور الجنة عام ١٩٩٤ في عمان، وانتج الكثير من الاناشيد التي تُعنى بالطفل والوطن.

افتتح قناة فضائية في ٢٥ يناير ٢٠٠٨، وأسماها قناة طيور الجنة نسبة إلى فرقته الفنية وهو المدير العام للقناة بالإضافة لكونه مديراً للفرقة.