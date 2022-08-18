زفاف شاكيرا يحرق قلب طليقها بيكيه والمفاجأة في هوية العريس الوسيم .. أولى الصور من شهر العسل في فرنسا!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج النجمة الكولومبية شاكيرا من شاب وسيم بعد أن انتشرت صورهما معاً وأحدثت ضجة كبيرة.

والتقطت عدسات الكاميرات، صورا لـ شاكيرا أثناء ركوب الأمواج مع صديقها في فرنسا بصحبة ابنها ميلان، وذلك بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم بيكيه، وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدت شاكيرا، بدلة مخصصة لركوب الأمواج في رسالة منها تشير إلى التعافي من صدمة الانفصال.

وقال روبرتو جارسيا، الذي ارتبط بعلاقة عاطفية مع إحدى شقيقات شاكيرا في وقت سابق، إن علاقة الثنائي كانت مثالية للغاية، إلا أن المشاكل تسللت إليهما خلال الأشهر القليلة الماضية، لأسباب اقتصادية بحتة، بعيداً عن الخيانة أو أسلوب حياة بيكيه.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكد جارسيا أن نجم برشلونة طلب من أم طفليه مبلغاً من المال، لاستثماره في أحد المشاريع التجارية، إلا أن شاكيرا رفضت بعد اعتراض من والديها.

وتابع، أن علاقة الزوجان تهشمت في تلك اللحظة بالذات، وبدأت الخلافات بعدها تتكرر إلى أن أعلنا انفصالهما رسمياً مطلع يونيو الماضي، لكن رغم تدهور العلاقة بينهما حرصت شاكيرا على الظهور دوماً مبتسمة إلى جانب ولديها.

ومع الوقت بدأت شاكيرا تشعر أن بيكيه يحبها فقط لأنها أم طفليه، فحصل ما لم يكن في حسبان محبيهما وحدث الانفصال.

وبعد انفصاله عن المغنية العالمية شاكيرا، ظهر نجم برشلونة جيرارد بيكيه في فيديو أثار تعاطف محبيه وجمهوره.

وظهر بيكيه في الفيديو الذي صوره أحد المشجعين وهو داخل سيارته، ويبدو متأثر وحزيناً أثناء استماعه لأغنية لشاكيرا.

كما تداول محبو ومعجبو الثنائي، الفيديو الذي نشر عبر حساب "تيك توك" وحصد أكثر من ربع مليون لايك، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن نجم برشلونة لم يتجاوز أزمة انفصاله عن حبيبته النجمة الكولومبية.

وكان رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوان لابورتا، أكد أن لاعبه جيرارد بيكيه وأحد قادة الفريق الكتالوني "يعاني" مؤخرًا بعد الظروف الأسرية التي تعرّض لها وانفصاله عن شريكته المغنية الكولومبية شاكيرا.

يذكر أن النجمة العالمية وزوجها السابق بيكيه كانا أعلنا رسمياً مطلع يونيو الماضي، الانفصال بعد علاقة استمرت 12 عاماً، متمنين من الإعلام الحفاظ على خصوصية العائلة، وطفليهما.