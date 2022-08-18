ليس محمد صلاح.. أبو تريكة يفجرها للملأ : هذا هو اللاعب المصري بيسحرنى لو بيلعب برجل واحدة وخلانى نفسي ارجع العب تانى.. فمن يكون.! !

كشف نجم الاهلى والمنتخب السابق محمد ابوتريكه ان الاهلى يضم لاعب هو الافضل بمصر حتى بيلعب برجل واحدة خلال الموسم الحالى وهو من اهم لاعبى الكرة حاليا وهو احمد عبدالقادر.

وأضاف: هو لاعب فارق كثيرا مع الاهلى فى الموسم الحالى ويعتبر احد العناصر الرئيسية فى صفوف الاهلى مع موسيمانى وهو لاعب بيسحرنى بصراحة وبيجعلنى استمتع بالكرة ونفسي ارجع تانى العب الى جانبه.

وقال ابوتريكه ان وجود احمد عبدالقادر فى الاهلى لن يستمر طويلا حيث لو استمر على هذا الاداء ستصله عروض احترافية كبرى للغاية وبالتالى يحقق المنفعة للاهلى.

وكشف محمد ابوتريكه مازلت لااصدق كيف كان عبدالقادر معارا الموسم الماضى وهو الاعب الخطير والعقرب الذى لو تملك الفرصة يلدغ بلا رحمة.

وشدد محمد ابوتريكه من المبكر الحديث حاليا عن الصفقات الصيفية لان مازال هناك اكثر من شهر ونصف عليها.