أتذكرون نجم المسلسل السعودي (طاش ما طاش) الذي أشتهر بدور العميد أسعد عمر قلي.. شاهدوا ماذا يعمل بعد هذه ألسنوات.. والصـدمة الكُبرى في سبب أعتزالة الفن.! !

يعتبر يوسف سعيد عباس الجراح ممثل وفنان ومقدم برامج سعودية حيث اشتهر بأدواره في المسلسلات الكوميدية، منها ​طاش ما طاش​ وجاري يا حمودة.

استمر الجراح في التمثيل لمدة 34 عاماً، وذلك قبل أن يعتزل في عام 2018، ليتجه إلى المجال الذي أحبه دائماً، وهو تقديم البرامج.

نشأته

ولد يوسف الجراح يوم 28 حزيران/يونيو عام 1965 بالرياض في المملكة العربية ​السعودية​، وخلال أيام دراسته الثانوية بدأ إهتمامه بالفن والمسرح، ونَمَت موهبته على خشبة مسرح جامعة الملك سعود، لينطلق بعدها بحذر إلى تحقيق طموحه وأحلامه.

مسيرته الفنية

بدأ يوسف الجراح مسيرته المهنية في المسرح، وسرعان ما إنتقل إلى الأعمال التلفزيونية وكان أول ظهور له في المسلسل السوري "غداً يوم آخر" مع ​عبد الرحمن آل رشي​ وبشير الغنيم في عام 1984، وفي العام التالي شارك في المسلسل الدرامي الكوميدي "لا يحوشك حبروك" مع ​عبد الله السدحان​ وسعد خضر.

مع بداية التسعينيات عمل لأول مرة مع ​ناصر القصبي​ في مسلسل "وادي الغزلان"، وإستمرَّ بالعمل مع القصبي وعبد الله السدحان في الأعمال الكوميدية، منها "حكايات قصيرة" و"أبو مشعاب"، كما شارك في أغلب أجزاء مسلسل "طاش ما طاش".

في عام 1994 ظهر بمسلسل "الغربال"، وبعد غياب لفترة قصيرة عاد ليكون ضيف شرف في مسلسل "الوهم" الذي عُرض عام 1997، وتبعته في العام التالي مشاركته بالمسلسل الكوميدي "عائلة أبو رويشد" ومسلسل "عفيفة شلهوب".