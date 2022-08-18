فخامة ملكية تفوق الخيال .. وأخيراً الكاميرا توثق لقطات من حياة الملوك التي تعيشها نادية الجندي داخل قصرها.. الصالون سيدهشك

رغم أن نادية الجندي نجمة الجماهير، إلا أنه لم يتم التطرق علناً إلى فيلتها التي تقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي وتعيش فيها بمفردها، على الرغم من استخدامها في بعض الأحيان لأغراض تمثيلية، وكانت الفنانة بشرى قد صورت فيها بعض مشاهد فيلمها الذي حمل عنوان "ليل داخلي".

غم مشوار ناديا الجندي الفني الكبير، لم نجد أي صور أو فيديوهات متوفرة بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها فيها، وأبقت فيلتها بعيدة عن كاميرات الصحافيين، إلا أننا استطعنا في "الجميلة" أن نجمع لها بعض الصور من خلال جولتنا على حساب ناديا "انستقرام" لمعرفة ذوقها في اختيار أثاث منزلها.

طابع مصري بامتياز

يبدو واضحاً الطابع المصري الذي اختارته ناديا الجندي في اختيار أثاث منزلها، لاسيما في الصالونات، فمن خلال صورة لها على جالة على احدى أرائك الصالون الفخم الموجود لديها، تظهر بشكل وضوح الفخامة وتداخل اللون الذهبي في الأثاث والذي يتميز به الديكور المصري.

من المعروف، أن الصالونات المصرية لازالت موجودة وتعتبر موضة لا تبطل بالرغم من توجه الأكثرية، خصوصا المشاهير منهم، إلى موضة أكثر مودرن، مستوحاة من الستايل الأمريكي، الا أن ناديا حافظت على تراث بلدها من خلال خياراتها الواضحة في ديكور فيلتها .

بما أن الصالون هو المكان المخصص لاستقبال الضيوف، الأمر الذى يجعله محل النظر بحكم الغرض المخصص له مما يجعل الأشخاص يحرصون على أفخم وأحدث الصالونات حيث أن ديكور الصالون يعطي لمسة جمال ورقي لديكور المكان بشكل عام.

لذا، استخدمت ناديا الجندي فيه أجود أنواع الأقمشة مثل القطيفة والجوبلان والستان والأورغانزا، والتي يمكن تنظيفها بسهولة في حال تعرضت للاتساخ.

https://www.instagram.com/nadiaalgindi/?utm_source=ig_embed&ig_rid=993152f5-0684-415b-86b5-e01024df4cf2