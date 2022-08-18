كثيرون لا يعرفون أن هذه الحسناء ذات العيون الزرقاء هي زوجة محمد لطفي!! أجمل مليون مرة من مي عز الدين!!

لا يعرف كثيرون شيئاً بشأن الحياة الشخصية للفنان القدير محمد لطفي، ولا يعرفون من هي زوجته.

زوجة لطفي هي شابة في غاية الحسن والجمال، ويعيش منها منذ سنوات في سعادة وهناء.

في ظهور خاص لزوجته.. محمد لطفي يعبر عن حبه من إسطنبول |

وقبل أيام نشر الفنان محمد لطفي صورة، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر محمد لطفي بصحبه في الصرة برفقة مجموعة من اصدقائة المقربين ومن نجوم الفن، فكان بصحبة الفنان محمد إمام والفنان أحمد رزق والشيف علاء الشربيني والفنان خالد سليم، وعلق عليها قائلا:" احلي صحبة واحلي ناس ".