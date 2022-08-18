بدون فلتر ولا مكياج.. أيقونة الجمال ياسمين صبري خدعتنا جميعاً وظهرت بشكل صادم :شكلها وحدة تانية خالص.! !

انصدم جمهور الفنانة ياسمين صبري، بعد أن نشرت مؤخرا صورة لها رفقة شقيقها الأصغر، عبر حسابها على إنستجرام،

ظهرت على طبيعتها بدون مكياج وبشعر مبتل في المنزل، عبر بعدها المتابعون أنها مختلفة وشكلها واحدة ثانية.



وكانت قد اثارت الفنانة ياسمين صبري، التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما إنستجرام، خلال الفترة الأخيرة، بعد ظهورها الأخير بدبلة وخاتم وسط وجود تكهنات من عودتها لزوجها السابق أحمد أبو هشيمة.وموخرا، اعتذرت ياسمين صبرى عن بطولة مسلسل "الشادر".



وكان آخر أعمال ياسمين صبرى في السينما فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس.