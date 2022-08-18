بعد مرور أكثر من شهر ... فتحوا حقيبة طالبة المنصورة نيرة أشرف فـي دولابها السري وعندما شاهدوا محتوياتها كانت الصدمة الصـاعقة.. مـا وجـدوه لا يصـدق.! !

حصل تحيا مصر على نص التحقيقات في القضية التي حملت رقم 11409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة، والمعروفة إعلاميا بمقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف،

ومن خلال ذلك نرصد الأحراز التي تم تحريزها في الواقعة منها حقيبة المجني عليها وأداة الجريمة المستخدمة في تنفيذها ومقاطع الفيديو التي رصدت الواقعة.

نايت کالم - وعدسات لاصقة ، وملقاط معدني، وعدد اثنان تذكره ورقية مدون على كلا منهما - سركيس - أحداهما مدون عليها 6/11 والأخرى مدون عليها الاثنين ٢/٢٠وسلسله صغيرة الحجم ذهبية اللون بها دلايات صغيره الحجم وعبوة حمراء اللون مستحضر للشفاه.

اعترافات المتهم كما كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، أن المتهم عقد العزم على قتلها؛ انتقاما منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها، وحدد موعد أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة، لتنفيذ الجريمة.

وقال المتهم في اعترافاته: «كان لازم أخلص عليها ومخليهاش على وش الدنيا، ونزلت يوم 20 - 6 ومعايا السكينة وركبت الأتوبيس ولقيتها قاعدة ولما شوفتها قلت دي فرصة إن أنا أريح نفسي وأخلص منها، وهي نازلة من الباص، وأول ما نزلنا هي كانت سبقاني بخطوات، وأنا نزلت وكان كل اللي في دماغي إن أروح أخلص عليها ومشيت وراها وأول ما قربت منها طلعت السكينة من الجراب اللي أنا كنت حاطه فيها ونزلت عليها وفيه ناس قربوا مني علشان يبعدونى عنها فأنا قولتلهم محدش يقرب مني وخوفتهم بالسكينة عشان محدش يقدر يخلصها من إيدي لحد ما خلصت عليها خالص، وساعتها فيه واحد مسكني من ضهري وشالنى بعيد عنها وساعتها الناس مسكتني وسلموني ».

تهديد المجني عليها وقال المتهم في اعترافاته:" أنا كنت ببعت من حسابي لأهلها وكل معارفها اللي حصل بيني وبينها والرسايل اللي بيني وبينها وصورها، وهي قالتلي إنها عملت فيا محضر ولقيت ضابط من القاهرة بدأ يهددني إنه يقدر يأذيني لو أتعرضت لها ثاني، وأنا مكنش مراضيني اللي هي عملته وكنت مصمم أخد حقي منها ومسكتش وكنت بساومها يا إما ترجعلي وكل حاجه تخلص يا إما هقرفها".

جلسة عرفية وأضاف المتهم:" أنا فضلت أعمل اللي بعمله لحد ما أهلها عرفوا يقعدوني في قعده وخدوا التليفونات ومسحوا اللي عليها ومضيت إيصال أمانه وتعهد بعدم التعرض لها، ولما كلموني وقالولي عايزين نخلص الموضوع اللي بينك وبين بنتنا ولما روحت لقيت ناس كتير وكلهم عرفوا الموضوع وحكموا عليا إن أنا امسح الصور والمحادثات اللي معايا على تليفوني ومضوني على إيصال أمانه وتعهد بعدم التعرض لها،

ولا احنا كلنا كنا قاعدين وكانت قعدة حق، بس كان كلامهم شديد معايا ومحدش كان مقدر اللي أنا عملته مع نيره وكان ردهم بيستفزني وقالولي أنت مش أول راجل ينضحك عليه، وأنا مضيت على عدم تعرض وإيصال أمانه علشان لو اتعرضتلها تاني يرفعوه عليا، وأنا كنت ساكت وخلاص ولكن كان في دماغي إني أخد حقي منها وأول لما حد قالي إنها بتتكلم عليا فأنا كنت مستني إني أرد كرامتي وكلمتها على الواتس والفـون ،

وأنا كنت بقولها عيب اللي بتعمليه ده أنا صرفت عليكي دم قلبي علشان ممكن تقدر ده فكانت بترد بإستهزاء وأنا كنت بضايق من اللي هي بتعمله فأنا كلمت أبوها علشان أشوف نهاية الحوار ده" .

حواره مع والدة المجني عليها وكشف المتهم عن الحوار الذي تم بينه والد المجني عليها نيرة قائلا:" أنا كلمته وقولتله بنتك بدأت تجيب سيرتي تاني ولقيته بيرد عليا وبيقولي إن هو مش بإيدي حاجه وإن أمها هي اللي ممشياها وأن هو أتأذى من الموضوع ده وإن بنته مش قادر يسيطر عليها

ولا على مراته وأنا قولتله ساعتها أنا مليش دعوه بالمواضيع دي وإن أنا ليا حق عندكم وأنت لازم ترجعهولي وإنك تأدب بنتك على كل اللي عملته، وهو فعلا أستجاب للكلام وكانت ساعتها بنته هربانه من البيت ومتغيبه وأنا فضلت اكلم ناس وأتابعها لحد ما عرفت إنها كانت قاعده في الساحل وأنا قلت لأبوها إننا ممكن نعمل محضر تغيب ونرجعها،

وأيـوه رجعت، لأن أبوها قالي أول ماهي رجعت وكان بيحاول يخليني أوافق إن أنا وأنا كنت موافق وكنت هنسى كل حاجه، وأنا كنت قعدت معاها وكنت بحبها وكنت بصرف عليها دم قلبي وكنت فعلا مرتبط بها وكنت ممكن انسى لها كل حاجه وكل اللي هي عملته بس نتجوز".

المتهم عن علاقات المجني عليها وأضاف المتهم عن علاقات المجني عليها مع أخرين على نحو مخل بالشرف قائلا:"هي كانت شغاله موديل وكانت دايما بتنزل صور لها على الانستجرام بس أنا معرفش عنها حاجه زي إنها تكون نامت مع حد،

وأنا قعدت معاها ثلاث شهور ومانمتش معاها وأبوها خلف كلامه معايا وقالي إن البت وأمها مقدرش يسيطر عليهم ومنفذش معايا أي حاجه علشان اتجوزها، وأنا طول الفترة اللي قبل رمضان اللي فات وأنا كنت بعمل أكونتات علشان أتواصل معاها لأنها كانت عملالي بلوك على أي أكونت ليا.