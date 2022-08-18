لن تصدق ان هذه زوجة الفنان إيهاب توفيق.. مطربة شهيرة واعتزلت الغناء قبل فترة

كشف الفنان المصري إيهاب توفيق عن جوانب في حياته الخاصة في لقاء تلفزيوني سابق، واتضح من حديثه أن زوجته كانت مطربة مشهورة وله منها طفلان توأم وهي الفنانة المعتزلة ندى رزق.

ولدت ندى في الجنوب اللبناني وبالتحديد بلدة القليعة وقد غادرتها بداية التسعينات إلى العاصمة اللبنانية بيروت حيث انقطعت علاقتها بأهلها بسبب إصرارها على احتراف الغناء.

وعملت ندى بعدة أماكن حتى تتمكن من الوقوف على قدميها ومن بينها كـمذيعة في إذاعة جيش انطوان خلال فترة الثمانينات.

عام 1992 تركت منزل ذويها وانتقلت إلى بيروت للعمل كسكرتيرة ومن بعدها كمدرّسة، وبعدها كافحت من أجل حلمها بالفن من خلال المشاركة في برنامج "ستديو الفن" وبالتحديد خلال عام 1993 وتمكنت من حصد الميدالية الذهبية عن فئة "الأغنية الشعبية اللبنانية ".