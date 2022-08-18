لن تصدقوا كيف وضعت إسعاد يونس محمد رمضان في موقف محرج بعد أن تباهَى أمام زملائه؟! تمنى لو تنشق الأرض وتبتلعه !!

وضعت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس الفنان محمد رمضان في موقف محرج أثناء تواجدهما في احدى الحفلات الخاصة.

ودخل محمد رمضان الحفلة وبصحبته عدد من أفراد الحراسات الخاصة "بودي جارد"، وجلس على نفس الطاولة التي كانت تجلس عليها الفنانة إسعاد يونس التي أبدت استغرابها، وقالت "ما السبب في اصطحابك كل هذه الحراسات بالرغم من أنك أتيت للالتقاء بأصدقائك وزملائك الممثلين؟".

ورد رمضان عليها: "أنا لم أصطحب البودي جارد، وإنما هم تابعون للحفل وليس تبعي، إلا أن إسعاد لم تصدق رمضان، وطلبت منه أن ينادي أحدهما ليسأله أمامها.

وبالفعل سأل رمضان أحد الأشخاص قائلاً: "هل أنت تابع لي أم تابع للحفل؟"، ليأتي رد "البودي جارد صادماً ومحرجاً لرمضان حيث قال "أنا تبعك أكيد ياريس وشغال معاك"، ليضع رمضان في موقف محرج أمام إسعاد التي قالت له: "أنا كنت عارفة من الأول أنه تبعك".