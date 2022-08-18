سألوا الفنانة زينة ليه اتجوزتي أحمد عز في السر؟.. فـأجابت بكـل صراحة وكشفت وضعها الشخصي لأول مرة.! !

لم تتردد الفنانة زينة في الكشف عن عن قصتها الكاملة مع الفنان أحمد عز وكيف تزوجته عرفيا في مصر،

بعد قصة حب وقامت بتوثيق الزواج في أمريكا عندما طلب منها اعتزال الفن والتفرغ لرعاية أطفالها.



وحول زواجها من عز في السر، بيّنت زينة خلال لقائها في وقت سابق مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة MBC أنها تزوّجت من الفنان أحمد عز عرفياً في 15 يونيو 2012،

واحتفلا بزواجهما في حفل حضره عدد من الأصدقاء وزملاء من الوسط الفني كانوا على علم.وتضيف زينة "سافرنا لقضاء شهر العسل في أمريكا، ووثقنا عقد الزواج في القنصلية بأمريكا وأقمنا العديد من العزومات لأصدقائنا أثناء إقامتي معه في منزله بمصر، ولكنه لم يرغب في الإعلان عن زواجنا للإعلام خوفاً على المعجبات".

وحول السبب الذي دفعها لإنهاء العلاقة بينهما، قالت زينة: "أتناول منومات ومسكنات، صحيت ونمت على ولادي تعبانين، كانت أصعب لحظة في حياتي، ربنا اداني وجع واختبار كبير لأنهما مولودين قبل أوانهما، أمراض كتير".



وأردفت، أن النظام في الولايات المتحدة يشترط الحصول على إقرار من الأم حتى يحصل الأطفال على أي مواد طبية مثل الفيتامينات: "لم يكن لديّ إلمام في هذه الثقافة، ففي إحدى المرات كنا بحاجة إلى دم لأحد طفليّ، وقلت له إنهم يرفضون أخذ الدم لأنه يجب أن يكون قد تخطى عمر الستة أشهر".



وتابعت "قلت له: سأوقع على أي حاجة، كنت أتمنى لو كان موجوداً، قال لي: ألم تفضلي هذين الطفلين عليّ؟، يا رب ترجعي وإيدك فاضية، والموضوع انتهى عند هذه الكلمة تماماً".

وأكدت زينة أن شخصيتها تغيرت بعد أزمتها الشهيرة مع عز ولم تعد الفتاة المدللة التي تهوى الشراء والسفر، وصارت تتحمل مسؤولية كبيرة وتعمل لتوفير مصروفات طفليها، ثم تلجأ للقضاء لمطالبة الأب بسداد المصروفات،

مطالبة أحمد عز في ختام اللقاء بالتوقف عن الهجوم عليها لأنها لم تقدم له شيئاً يضره أو يغضبه.ونشرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص في وقت سابق، عبر "إنستغرام" صورة جديدة لها وجّهت من خلالها رسالة غامضة الى شخص لم تحدّد هويته، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين جمهورها حول الشخصية التي وجّهت الرسالة إليها.



زينة علقت على صورتها قائلةً: "لما تلاقيني عديتهالك من غير حساب اعرف اني عديتك معاها... وعجبي"، لتتلقى العديد من تعليقات جمهورها حيث أيدّها البعض في قولها فيما تساءل آخرون عن الشخص الذي تقصده برسالتها.