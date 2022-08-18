رقم صادم لن يخطر على بالك.. لن تصدق كم تقاضى كاظم الساهر مقابل ظهوره مع منى الشاذلي

تستضيف منى الشاذلي العديد من الفنانين والشخصيات البارزة في المجتمع خلال موسمها الجديدة، منهم أبطال برنامج الدوم، وغيرهم.

وأستضافت الإعلامية منى الشاذلي الفنان كاظم الساهر في حلقتها الجديدة من برنامج معكم، وذلك بعدما عاد لإحياء الحفلات في مصر بعد غياب ما يزيد عن 10 سنوات.

وعلمت مصادر مطلعة أن كاظم الساهر تقاضى 150 ألف دولار مقابل حلقته مع منى الشاذلي، أي ما يعادل 2،870،095.50 جنيه.

وعاد كاظم الساهر لإحياء حفلات في مصر من خلال حفله يوم 5 أغسطس الماضي في منطقة الساحل الشمالي، وحضرها العديد من الفنانين منهم الفنانة إلهام شاهين وبشرى وداليا شوفي وبسنت شوقي والإعلامية منى الشاذلي.

كما أحيا حفلا على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وسبق ونفذت تذاكر ذلك الحفل عقب 24 ساعة فقط من طرح التذاكر على الموقع المختص بالحجز، كما شهد ذلك الحفل العديد من الأحداث منها صعود معجبة به لتفاجئه بوجودها على المسرح وتقوم باحتضانه لتصبح حديث الساعة وتتصدر تريند تويتر خلال ساعات قليلة.