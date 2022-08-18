شقيقة طالبة المنصورة تخرج عن طورها وتفجر صاروخ مدوي.. هذا ما كانت ستفعله نيرة في الأيام القادمة.!! (لن تصدق)

شنت هدير أشرف، شقيقةطالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف ، هجوما شرسا على الممرضات الثلاث اللاتي صورن جثة نيرة في المشرحة .

و قالت هدير في تدوينة عبر فيسبوك: نيره لون التيشرت بتاعها اتغير من اصفر لاحمر.. عرفتوا الاحمر ده كان ايه؟

وأضافت: اه ياقلبى كان دمها .. دمك غير لون لبسك .. ولون الارض .. ولون قلوبكم الجاحده اللى محستش بالامها ولا بنارنا ولا صريخنا .

وتابعت: فى كلمة اااااه اللى بتطلع وهى بتقطع فينا .. انامن بعد نيره مش قادره اتعامل مع حد ولا اكلم حد بقيت وحيده اوى .. بحاول اقوم نفسي

عشان ولادى بس والله يارب ما قادره ..عايزه اخرج من اللى جوايا بس ده صعب اوى فوق تحمل طاقة اى حد.

و استدركت: نيره عملت ايه؟ كلنا بنتوب لله وهي كانت بتوب وبتعقل ف وقت معين وربنا بيقبل التوبه.

.. نيره متستاهلش اللى حصلها باى ذنب قتلت ..نقرا الفاتحه كلنا لنيره ..اللهم اطعمها فاكهة الجنه اللهم البسها لباس الجنه ..اللهم اسكنها جنتك والفردوس الاعلى اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وجيرانا خيرامن جيرانها.

وأمرت النيابة العامة بحبس 3 ممرضات بتهمة تصوير جثمان نيرة أشرف داخل المشرحة وتسريب الفيديو .