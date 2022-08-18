مفاجأة غير متوقعة.. هذا ما فعله الفنان محمد عبده على المسرح وصدم الكل !!

فاجأ محمد عبده الجمهور برد فعله على المسرح بعد سقوط مصور في أثناء قيامه بالتقاط صور للفنان السعودي خلال حفله، حيث قام بالتصفيق للمصور.

تباينت ردود الأفعال حول رد فعل محمد عبده، فبينما اعتبر البعض أن رد الفعل ظريف وتضامني، رأى آخرون أنه كان من الأولى أن يقوم بمساعدة المصور على الوقوف مرة أخرى.

رد فعل محمد عبده بعد سقوط مصور

ويأتي رد فعل محمد عبده بعد سقوط أحد المصوري على المسرح وهو يوثق لقطات من حفل محمد عبده بكاميرا الفيديو، وعند رجوعه للوراء تعثر المصور وسقط على المسرح، ليفاجئ الفنان محمد عبده، جمهوره بالتصفيق للمصور في محاولة منه لتضمان معه وتشجيعه لرفع الحرج وشجع الجمهور على ذلك حتى يتفادى المصور الإحراج.

نهض المصور في وقت قصير ولم يأخذ ثوان حتى استعاد توازنه واستكمل عمله وتابع تصويره، فيما استمر الفنان السعودي بأداء أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور وقدم محمد عبده خلال الحفل مجموعة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بينها الحظ الليلة كريم، أنت معاي، أنا وخلي، في عيني اليمنى، لقياك عندي عيد، يوم أقبلت، ولا تردين الرسائل.

هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها محمد عبده الجدل بردود فعله على المسرح، فخلالا لأيام الماضية فاجأ الجمهور برد فعل طريف بعد تقليده صوتاً معجبة حيث قام الفنان السعودي جمهوره بلقطة طريفة قلد فيها إحدى المتابعات التي كانت تهتف باسمه ليكرر نداءها على طريقته محاولاً تقليد صوتها وهو ما فجر ضحك الجمهور. وأشعل هذا الموقف حفل الفنان محمد عبده في باريس، والذي وقف على مسرح دار الأوبرا الفرنسية كأول فنان عربي، وأثار موجة من الضحك بين جمهور النجم الشهير بسبب طرافته في تقليد المتابعة.