طليق ليلى علوي صدمته بإدمانها لهذا الامر فطلّقها فوراً.. لن تصدّق ما أدمنت الفنانة !!

في عام 2007 تزوجت الفنانة المصرية الكبير "ليلى علوي"من رجل الأعمال الشهير منصور الجمال خلال في فترة متأخرة من عمرها.

وحصل الزواج وقتها رغم فارق السن الكبير الذي كان بين الثنائي إذ كانت علوي تبلغ من العمر وقتها 45 عاما، بينما منصور الجمال يبلغ 63 عاما. واستمر الزواج في حقيقة الأمر لمدة 8 سنوات، إلى أن زادت الخلافات بين الزوجين المختلفان في العمر والاهتمامات والنشاطات.

ولعل سبب الطلاق جاء بسبب سلوك الفنانة الغريب في استهلاك السجائر التي كانت تدمنها بشدة وفقاً لمصادر إعلامية.

سلوك الفنانة الغريب مع الكيف - السجائر كان يثير إزعاج رجل الأعمال منصور الجمال، الأمر الذي أدى لحدوث عراك عنيف بينهما أدى إلى الطلاق فوراً وترك شقتها في الزمالك وهي رواية الزوج وفقاً لمصادر إعلامية.

بدورها كانت قد رفضت ليلى علوي الحديث عن الأسباب الحقيقية وراء طلاقها من زوجها واكتفت بقول أن هذا يخصها وحدها.