تطلقتي ليه يا بوسي؟!! جراءة الفنانة في الرد كادت تصيب المذيع بالشلل: أستري عليه وعلى نفسك .. تفاصيل صادمة

تعرضت بوسي لأزمة نفسية أثرت على نفستها عام 2015 ونتجت بفعل تفاقم المشكلات بينها وبين زوجها آنذاك فطين سعيد وقد تنبهت لسلوكياته الغريبة في تعاملاته معها وكان سبباً في طلبها الطلاق.

والحقيقة أن الفنانة بوسي كانت قد صدمت العديد من الإعلاميين وفي أكثر من برنامج تليفزيوني كاشفة أن سبب الانفصال هو خيانته لها مرتين الأولى مع زوجته الأولى حيث عاد إليها عكس الاتفاق المبرم بينهما قبل الزواج أما المرة الثانية مع إحدى الراقصات .

وانتهى الأمر بقرار الانفصال بعد 8 سنوات زواج.هذا وكانت قد احتفلت الفنانة المصرية بوسي بحفل زفافها على خبير التجميل ومصفف الشعر هشام ربيع مؤخراً.

وجاء عرسها في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور العديد من زملائها في الوسط الفني وأصدقائها.