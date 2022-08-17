هذه الطفلة تركت الفن وأهله وطلّقت النجومية بسبب مشهد واحد.. حزر فزر مين الممثلة دي؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة نجمة شهيرة من مرحلة طفولتها وهي في أحضان والدتها.

الصورة تعود لأشهر نجمة وممثلة في مصر خلال 100 سنة، وفق ما يراه كثيرون، وهي التي كانت تتسيد بطولات جميع الأفلام التي شاركت فيها دون منازع.

هي سندريلا الشاشة سعاد حسني، من مواليد بولاق، بمحافظة القاهرة في 26 يناير 1942، واسمها بالكامل سعاد محمد كمال حسني البابا.

وكشفت في أحد التصريحات لها أن في أحد المرات عرض عليها أن تقوم ببطولة فيلم، وكان به مشهد مخل ،لكنها رفضت الفيلم بأكمله فهي لم تنوي تأدية الأدوار الهابطة

.وأضافت سعاد حسني لمجلة آخر ساعة عام 1967، أن رفضها أحد السيناريوهات التي عرضت عليها بسبب وجود مشهد جريء في الفيلم، هو ما تسبب في ابتعادها عن العمل لمدة عام، وأكدت أنها فضلت الجلوس في المنزل بدون عمل، والبعد عن الجمهور احترامًا لهم.