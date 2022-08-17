بدون ذرة من العار .. سيدة سعودية جميلة جدا تعترف لصديقتها بأنها تمارس الرذيلة مع زوجها .. لن تصدق كيف كان رد فعل صديقتها لا يطاق للبشر.! !

يروي الشاب فالح صاحب قناة حكاية مع فالح على اليوتيوب قصة مثيرة لمدير مدرسة صدم المعلمين ،



أنها تزوجت من زوج أحدهما المسيار لكنها كشفت حيلة فاجأتهم.غير متزوجة وتبلغ من العمر 45 عامًا ، وكانت تربطها صداقة قوية بالمعلمة حياة ، وفي أحد الأيام طلبت منها أن تكون نائبة لها لمدة 3 أيام ، في إدارة المدرسة ، لأنها كانت الأكبر بعدها لأنها قررت أخذ إجازة لمدة 3 أيام. .

أخبار سعيدة وحزينة

وأضاف: عندما عادت المديرة مريم من إجازتها فوجئت المدرسات بتغيير واضح في وجهها ، وزينته بأدوات زينة مختلفة كأنها عروسة جديدة ، فقالت لهم “أنا” خبران ، أخبار سعيدة وأخبار حزينة. “.

وبخصوص رد فعل المدرسات ، أشارت الراوية إلى أن كلماتها سقطت كالصاعقة على أرواح المدرسين الذين أرادوا معرفة من هو العريس ، فقررت الرد عليهم بطريقة مبتكرة ، فطلبت أن كل منهم تعال في اليوم التالي ب 500 ريال هدية في حفل زفافها قائلة: سآخذها كلها ماعدا واحدة. ثم تعرف أن زوجها هو العريس.

سلوك مشبوه

وأضاف: كان هناك شك في نفس المعلمة حياة ، بسبب سلوك زوجها المشبوه ، بالإضافة إلى أن فترة الثلاثة أيام التي أخذتها مريم في الإجازة لم تكن في المنزل ، وكانت تسافر مع شقيقه.

في اليوم التالي ، لم تذهب حياة إلى المدرسة ، واتصل بها المعلمون وأخبروها أن الناظرة مريم ، أخذت مبلغ الـ500 ريال منهم جميعًا ، ولم يتبق سوى حياة واحدة ، لذا تحول الشك داخلها إلى يقين.

بحسب الراوي.وتابع: واجهت حياة زوجها وسألته إن كان قد تزوجها. كان مرتبكًا ، وأكد لها أن هذا لم يحدث ، لكن الشك لا يزال يحوم بداخلها ، فقررت في اليوم التالي الذهاب إلى المدرسة ،

ذهبت إلى المديرة وأعطيتها الـ500 ريال ، لكنني فوجئت أن المدير أخذها ، فسألتها حياة: أعني أنك لم تتزوج زوجي ، فقالت لها: لا ، أنت لم تتزوج. زوجك.

خدعة إبداعية

وأضاف الراوي: دعت المخرجة المعلمين إلى قاعة الاجتماع فاجأتهم وقالت لهم: لم أتزوج أصلاً وأخذت إجازة 3 أيام ، وهي خطة مني ، وقد وعدت بهذه الحيلة “لذا أن أحصل على المال منك ، لتحصيل المبلغ المطلوب لعمل “مصلى” لنا داخل المدرسة.

بعد ذلك ، عادت المعلمة حياة إلى منزلها وأرادت الاعتذار عن عدم ثقتها بزوجها ، فاشترت له هدايا بقيمة 30 ألف ريال ، وعبر عن حزنه لعدم ثقتها. واختتم الراوي قصته: على الرغم من أنه تزوج بالفعل من المسيار وأخذ الهدايا ، وقضى شهر عسل كامل مع المسيار الآخر الذي أخذه.