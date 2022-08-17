ظهور مفزع وكارثي للفنان محمد فؤاد بعمر الستين.. هكذا أصبح شكله اليوم وعلامات الشيخوخة واضحة عليه!

قبل عقدين من الزمن كان النجم محمد فؤاد يعتبر نجم الغناء رقم واحد في مصر، وتعدت نجوميته الغناء حتى أنه قام ببطولة أفلام حققت نجاحاً كبيراً.

لكن يقال بأن دوام الحال من الحال، فقد خفت بريقه كثيراً، وتوراى عن عرش النجومية، خاصة بعد تقدمه في العمر.وأعادت حسابات فنية تداول صورة للنجم الكبير التقطت له خلال إحدى الحفلات التي أحياها.

وظهر فؤاد، خلال الحفل بوزن زائد والتجاعيد تملأ وجهه، وهو ما لفت انتباه جمهوره ومحبيه خلال الحفل الغنائي.وقدم "فؤاد" بالحفل عدة أغاني، منها: "بين إيديك"، "كداب"، و"الليل الهادي"، و"ابن بلد"، و"الحب الحقيقي"، وغيرها من الأغاني ما بين الجديد والقديم.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "وحشنا صوتك أوي، مفتقدين أحلى الأغاني"، "ما شاء الله عودة قوية تستاهل كل خير"، "كنت منور والحفلة كانت تجنن والأغاني تحفة وخصوصا (حيران كده ليه)"، "الحب كله"، "فؤش مصر الأصيل"، "متألق كالعادة يا فؤش"، "أسعدتنا وفرحتنا.. كل سنة وأنت طيب يا فؤش.. من زمان وأنا نفسي أحضر لك حفلة".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: "حقيقي محترم وجميل وجدع"، "الوزن الزايد عدو الإنسان في كل شيء.. فنان راقي محبوب"، .

"كانت حفلة جميلة ومبسوطة أوي اني كنت في أول صف وشوفتك وسمعتك من قريب"، "حفلة فوق العظمة"، "الله يحميك يا رب أحلى فؤش"، "أحلى فؤش.. فن الزمن الجميل".





