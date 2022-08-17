ثروة الفنانة شيرين عبد الوهاب الحقيقية بعد طلاقها من حسام حبيب تشعل مواقع التواصل .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اخبار بشأن ثروة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

وبناء على ما ذكره “Net Worth” المتخصص في حساب ثروات الفنانين والمشاهير، تبلغ ثروة شيرين الفعلية التي لم يسبق أن أفصحت عنها من قبل، حوالي 3.92 مليون دولا بحسب ما ذكره "Net Worth" الذي اعتمد على عائدات موقع يوتيوب لأغنياتها فقط، الأمر الذي أشعل الجدل على السوشيال ميديا .

وكشفت الإعلامية بسمة وهبة، مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، مطالبة بإعادة النظر في علاقتها بطليقها.

وأوضحت قائلة:«شيرين ست حساسة عايشة بفتطرتها وسجيتها واتكلمت وحكت عن زعلها الشديد على قد الحب اللي جواها، واعترفت أنها تحبه، وأحب أقولكم كمان حسام بيحب شيرين، ومش معنى إنه مطلعش يتكلم عن اتهامات البعض له من الناس اللي بتزيط في الزيطة يبقى كلامهم صح».