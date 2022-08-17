مفاجأة صدمت الجميع.. السندريلا سعاد حسني كانت مدمنة على ممارسة هذا الفعل يومياً دون توقف وتستمتع كثيراً (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للممثلة المصرية الراحلة ​سعاد حسني​، كشفت عن إدمانها على هذا النوع خلال فترة شبابها.

فلا يعلم الكثيرين أن سعاد حسني كانت تهوى تدخين السجائر، وكذلك "الشيشة"، والتي كانت تقوم بتحضيرهل بنفسها وتدخينها، وأن الأمر كان يصل بها إلى حد الإدمان.

وكان لسعاد طقوس وتقاليد خاصة، حيث كانت تفترش الأرض وتضع الشيشة أمامها بعد أن تجهرها بطريقتها الخاصة.

نذكر أن رغم حبها للتدخين هذا، إلا أن سعاد حسني كانت تتمتع بجسد رياضي ممشوق وكانت تحرص على المواظبة على عدد من الرياضيات والمهارات الخاصة التي تساعدها في تقديم عروضها الفنية