في ظهور نادر.. بنات روجينا وأشرف زكي يلفتن الأنظار بجمالهن الاخاذ والغير متصور . !!-صورة

أعادت حسابات

مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صور لـ ابنتي الفنانة روجينا والفنان أشرف زكي، حيث لفتن الأنظار بجمالهن وانهالت العديد من التعليقات التي تؤكد بأن البنتين تفوقن على والدتهن بالجمال ومن المنتظر تفوقهن بعد اقتحامهن عالم الفن والتمثيل.

حيث أعلنت الفنانة المصرية روجينا احتراف ابنتها الصغرىعالم التمثيل، حيث انتقلت إلى دبي لاستكمال دراستها والتدريب، وبعدها ستقدم عملها الفني الأول، مشيرة إلى أنها "موهوبة بالوراثة".

كون ابنة روجينا الكبرى مخرجة ووالدها الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين وعمتها ممثلة قديرة، وظهرت ابنة روجينا معها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى وكان بصحبتهما الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين.

وسبق أن احتفلت روجينا بتكريمها الأخير في مهرجان القاهرة للدراما العربية عن دورها في مسلسل "بنت السلطان"، بتوجيه رسالة خاصة إلى ابنتها الكبرى مريم، مؤكدة أن الأخيرة شريكتها في النجاح، وتستحق أن تتقاسم معها كل تكريم عن هذا العمل، وأشارت إلى أنها كانت تستشير ابنتها في كل تفصيله بالمسلسل قبل تنفيذها.

كما نشرت روجينا صورة لها وهي تحمل التكريم برفقة ابنتها مريم التي تعمل مساعدة مخرج وتستعد لاخراج أول عمل فني لها قريبا، وعلقت عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: كل تكريم من التكريمات دي عن دوري في مسلسل "بنت السلطان" انتى لكي جزء كبير فيه كل نجاح انتي شريكة فيه من اول دقيقة كنت الامان بالنسبة لي كنت لما ببص في عنيكي بعد كل شوت بحس من غير ما تتكلمي انا كويس ولا لا تحضيرك معايا لكل تفصيله صغيرة او كبيرة.

وتابعت روجينا: "لو فضلت طول عمري اشكرك قليل على الحب والخوف والدعم الكبير ولغاية دلوقتى فكل تكريم بتكوني جنبي ايدك في أيدي فرحانة بيا هفضل فخورة بيكى وراضية عنك يا بنت عمري يا أول فرحتي".

بدأت نشاطها الفني مبكرًا جدًا في بعض من أفلام الأبيض والأسود حيث اختارها المخرج حسن الإمام في فيلم لن أبكي أبدا وهي طفلة وذلك بعام 1957، وتعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم.

حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم لن أبكي أبدا عام 1957، وسنوات عملها السينمائي بلغت أكثر من 60 عاماً، انها الفنانة هلة فاخر ابنة الفنان فاخر فاخر، وقد شاركت بعدها في عدة أعمال مسرحية.

وكان المخرج حسن الإمام هو الراعي الأول لخطواتها فقدمت معه عام 1963 دورا في فيلم امرأة على الهامش من بطولة حسن يوسف وهند رستم، اشتهرت بأدوارها الكوميدية.

وروت الفنانة هالة فاخر خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي تفاصيل خطبتها من نجل الفنان الكبير إسماعيل ياسين.

قائلة: "كنت اتخطبت لياسين إسماعيل ياسين، اللهم يرحمهم هما الإتنين كانوا جمال جدًا، بس الخطوبة مقعدتش كتير، طنط فوزية زوجة الفنان إسماعيل ياسين، كان عندها عقد وخداه هدية من ملك البحرين تقريبا".

وتابعت: " وكنت لابساه في الخطوبة، ولما فسخنا خدته تاني طبعًا وزعلت عليه جدًا، وكان إسماعيل ياسين بيحبني جدًا".

وكان الفنانان الكبيران إسماعيل ياسين، وفاخر فاخر، قد اتفقا على أن يتزوج أبناؤهما، "هالة وياسين"، وبالفعل ظل الثنائي على هذا العهد، ولكن توفي الفنان فاخر فاخر، ولحقه إسماعيل ياسين في عام 1972، ولم يكتب لهذه الخطوبة الاستمرار.

ومن أهم أعمال هالة فاخر أدائها دور طمطم في مسلسل الأطفال بوجي وطمطم للمخرج رحمي في ثمانينات القرن العشرين وهو يعد عملاً تاريخيا جعلها محفورة في قلوب الجماهير، ودور ماجد في مسلسل ماجد لعبة خشبية ولها عدة إسهامات في مجال السينما والتلفزة والمسرح.