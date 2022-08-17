هذا الطفل المبتسم اصبح من أشهر فناني الجيل الحالي وتألق في التمثيل والغناء.. لن تصدق من هو؟!

كانت له مشاركتان في التمثيل، أحدهما دور البطولة في فيلم، والأخرى دور البطولة أيضًا ولكن في مسلسل، لكن الشيء المميز والبارع فيه هو الغناء، فلديه العديد من الأغنيات التي أظهرت موهبته الغنائية.

واستطاع هذا الفنان الشاب أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبين والمحبين له، وهم من انهالوا بالتعليقات على صورته بعدما نشرها على حسابه الشخصي على انستجرام.إنه الفنان سامو زين، والذي ظهر في الصورة بصحبة أخوته وأخواته وهم إسماعيل، فادي، فدوى، وعبير، وذلك كما كتب معلقًا على الصورة.

وظهر سامو في الصورة طفل صغير يبلغ من العمر قرابة 10 سنوات، ومن الواضح في الصورة أن ترتيب الفنان الثالث بين أشقاءه.

وعن الفيلم الذي شارك فيه هو “90 دقيقة”، أما المسلسل فهو “طعم الحياة” مع الفنانة علا غانم.وسامو زين سوري الجنسية، اسمه الحقيقي أسامة محمد الأبرص وهو من مواليد الكويت في 10 نوفمبر 1979، ويبلغ من العمر 41 سنة.