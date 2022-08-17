أعترافات جريئة .. فنانة حسناء شهيرة تعاني من شبق الغرائز :(عاشرت 5 رجال في الفراش دفعة واحدة وكانت مستمتعه) شاهدوا من تكون.! !

تحدثت فنانة شهيرة عن علاقاتها الجنسية المُتعددة، وكشفت أنها عاشرت خمسة من أصدقائها السابقين لكنها تعرضت بعد ذلك للخيانة.



وأوضحت الفنانة الأمريكية باريس هيلتون وريثة سلسلة الفنادق العالمية أنها "تتحمل أشياء لا ينبغي لأحد أن يتحملها"، وقالت: "تعرضت للخنق، وضُربت، وتم الاعتداء علي".

وتابعت الفتاة البالغة من العمر 39 عامًا: "بدوا جميعًا مثل هؤلاء الرجال اللطفاء ومن ثم ستظهر حقيقتهم".



وأضافت "يشعرون بالغيرة أو الدفاع أو يحاولون السيطرة علي وستأتي نقطة يصبحون فيها مسيئين جسديًا ولفظيًا وعاطفيًا ".



في فيلمها الوثائقي القادم، This is Paris ، تحدثت هيلتون على الإساءة العاطفية والجسدية التي تحملتها عندما كانت مراهقة أثناء وجودها في مدرسة Provo Canyon الداخلية في ولاية يوتا.



شرحت كيف أن الإساءات التي تعرضت لها عندما كانت أصغر سناً دفعتها إلى تطبيع ما عانت منه كشخص بالغ.

وقالت: "لقد اعتدت على [السلوك المسيء] في المدرسة ، مما جعلني أشعر أنه أمر طبيعي"، وأوضحت "لم أفهم حقًا ما هو الحب أو العلاقات".



وتابعت "اعتقدت أنهم أصبحوا مجانين للغاية مما يعني أنهم كانوا في حالة حب معي."



في حديثها عن علاقتها الحالية مع رجل الأعمال كارتر ريوم، الذي تواعده منذ أشهر، قالت هيلتون إنها تشعر "بالأمان" معه.



قالت: "في السابق ، لا أعتقد أنني كنت مستعدة حقًا لعلاقة جيدة، لكنني تعلمت الكثير. وأنا ممتن للغاية لأنني وجدت التطابق المثالي بالنسبة لي ".



وباريس هيلتون هي مغنية وممثلة وعارضة أمريكية، فهي حفيدة من كونراد هيلتون (مؤسس فنادق هيلتون) ووريثة مجموعة فنادق هيلتون التي تقدّر بملايين الدولارات.