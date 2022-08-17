ليه فسخت خطوبتك من مي عز الدين ورفضت الزواج منها.؟ محمد زيدان أجاب دون تردد وكشف كل شيء بدون تردد أو خجل !!

محمد زيدان قال عن مي عز الدين كلام جميل في حواره :"مي شخصية قريبة جداً لي ولقلبي، وكانت تربطني بها علاقة قوية جداً، وما زلنا أصدقاء ونحترم بعضنا البعض، وأتمنى لها النجاح الدائم سواء في حياتها العملية أو الشخصية، وأتمنى لها حياة سعيدة".

استضافت الإعلامية راغدة شلهوب نجم كرة القدم المصري محمد زيدان في برنامجها "100 سؤال" وتحدثت معه حول خطيبته السابقة مي عز الدين بعد انفصال لسنوات.

محمد زيدان قال عن مي عز الدين كلام جميل في حواره :"مي شخصية قريبة جداً لي ولقلبي، وكانت تربطني بها علاقة قوية جداً، وما زلنا أصدقاء ونحترم بعضنا البعض، وأتمنى لها النجاح الدائم سواء في حياتها العملية أو الشخصية، وأتمنى لها حياة سعيدة".

ونفى زيدان الشائعات التي تقول إنه ارتبط بمي عز الدين لينسى زوجته الأجنبية قبل أن يعود إليها مرة أخرى، وقال: "بالعكس الفترة اللي أنا ومي ارتبطنا فيها كنت منفصل عن زوجتي الدنماركية لفترة قصيرة، وكنت أعرف مي من قبل الانفصال"، وأضاف إنه تلك الصداقة تطورت بعد الانفصال وحدث الارتباط والخطوبة.

مؤكدا أن ارتباطه بمي عز الدين وخطوبته لها ليس له علاقة بزوجته الأجنبية ولم تكن محاولة منه لنسيان زوجته.

وعن أسباب الانفصال قال إنه كانت بسبب اختلاف في الآراء، وظروف شغل مي عز الدين ولأنه كان يعيش في ألمانيا حينها، والخطوبة لم تستمر أكثر من 4 شهور.

وأكد أن الانفصال تم بمنتهى الاحترام وتربطه بها صداقة قوية حتى الآن، وأكد كذلك على احترامه لها وتقديره لها، وظلت مي صديقة له حتى بعد عودته لزوجته الأولى.

وقال إن زوجته متفهمة علاقته بمي عز الدين، ولا تغير منها بشكل فج، بل على العكس لو كانت مي في مشكلة أو ضائقة لن يتردد في مساعدتها في الوقت الحالي، "عمري ما هتخلى عنها، ومراتي هتتفهم، لأن علاقتي بيها كويسة جدا".