راتب أبو تريكة الشهري من قنوات بي إن سبورت يكفي أحفاد أحفاده..رقم صادم لن يخطر على بالك!

يعتبر نجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة من أشهر المحللين الرياضيين الذين يعملون في مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية.

وكشفت تقارير صحافية رياضية أن راتب محمد أبو تريكة في قناة بي أن سبورت يصل إلى 50 ألف يورو شهرياً.

وأكدت التقارير أن النجم محمد أبو تريكة يحصل على أعلى راتب من بين جميع المحللين الذين يعملون في القناة، وكشف التقارير ان بقية المحللين في القناة يحصلون على راتب شهري يتراوح ما بين 25 ألف إلى 45 ألف يورو شهريا، أي أن محمد أبو تريكة أعلاهم أجرا في القناة.

وتحرص شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية على الاستعانة بأفضل نجوم كرة القدم في العالم العربي وأوروبا للقيام بالتحليل الفني على المباريات التي تقوم القناة ببثها في مختلف الدوريات الاوروبية والعربية والأفريقية.