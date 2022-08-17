جريمة شنيعة تهز مصر.. شاب يطلب من عجوز رؤية ابنته لدقائق .. وما فعله العجوز لن تصدقة أطلاقاً وسيصيبك بالصدمة

قررت النيابة المختصة بحبس عجوز 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب في الجمالية.

تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم بين شاب ووالد طليقته بسبب رؤية ابنة الأول.

بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة، طرف أول أحد الأشخاص توفي الأول أثناء إسعافه إثر إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثان والد طليقة الأول مصاب بجروح في الرأس.

بالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين الطرفين بسبب رفض الثاني تمكين المتوفي من رؤية ابنته، وحال توجه المجني عليه لمسكن الثاني لرؤية ابنته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب باستخدام قطع حديدية، محدثان ما بهما من إصابات والتي أودت بحياة الأول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.