عندما قرر مأذون المشاهير فضح أسرار زواج وطلاق الفنانين .. لن تصدقوا ماذا فعل نور الشريف ونجلاء فتحي!! صورة صادمة

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان نور الشريف الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، ورغم غياب نور بجسده؛ إلا أنه حاضراً دائمًا بأعماله الهامة التى قدمها على مدار مشواره الفنى سواء فى السينما أو فى الدراما التليفزيونية.

وكان قد كشف السيد أحمد عبد الحكم الدويك سابقا، والمعروف بـ "مأذون المشاهير"، خبايا الكثير من حالات الزواج والطلاق بين أبرز النجوم في مصر.

وقال إنه عند ذهابه لعقد قران الفنانة نجلاء فتحي وزوجها الإعلامي حمدي قنديل، وجدها واضعة قدميها في حوض مليء بالماء.

ورداً على سؤاله عن السبب، أخبرته أن أحد معارفها نصحها بذلك "ليستمر زواجها طويلاً".

كما تحدث الدويك عن زواج وطلاق الفنانين نور الشريف وبوسي، كاشفاً انه عند حضوره من أجل الطلاق، بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من الشريف، همس له الأخير أنه لا يريد الطلاق، فتحجج بأنه لم يجلب دفتر الطلاق معه، لينجح في مسعى الإصلاح بينهما.

وقد فوجئ المأذون في وقت لاحق، بتلقيه اتصالاً من الفنانة المعتزلة نورا، شقيقة بوسي، تعلمه أن الثنائي يصران على الطلاق، ليعود مرة أخرى ويطلقهما على الرغم من حزن الشريف.

مضيفا أنه تولى تزويجهما مرة أخرى، قبل أسبوع واحد من عقد قران ابنتهما الذي عقده بنفسه.