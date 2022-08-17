مذيعة العربية فـاتنة الجمال تدخل في نوبة ضحك هيستيرية بعدما تغزل بها داعية شهير على الهواء مباشرة .. هذا مايحدث بغرف النوم .!! (فيديو)

استفسرت مذيعة قناة العربية من الداعية الإسلامي المصري الشيخ مبروك عطية عما إذا كانت طريقته الساخرة

في الرد على أسئلة المتصلين هي نوع من الاستعراض الإعلامي كنوع من الاختلاف ، ولكنه نفى ذلك تماماً مؤكداً انها طريقة غير مصطنعة وان هذه هي طبيعته.

وأضافت المذيعة أنه يستخدم بعض الكلمات التي يعتبرها البعض “سُبة” مثل “فتوة” ولكنه قال إنها لغويا لا تعني معنى سيء ولمنها تعني قوة البنيان .

وخلال الحديث ذكر عطية كلمة “حبيبتي” للمذيعة ،وسألته إن كان من الطبيعي أن يقول لها «يا حبيبتي»، ليفاجئها بالرد :«عادي إنك تقولي حبيبتي، آه طبعا حبيتي أمال عدوتي، ولو لم تكوني حبيبتي ما أتيت إليك،

هو الحب واقف على اتنين في أوضة النوم؟ الحب معنى يجمع بين الناس» ، واندهشت مذيعة العربية بتصريح عطية وتعرضت لنوبة من الضحك الهستيري، قائلة :«والله مش قادرة، شكرا جدا يا دكتور أنت من ألطف الشخصيات اللي استضفناها».



