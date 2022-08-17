ليه رفضت العمل مع الفنان عادل إمام نهائياً؟ رد جريء وغير متوقع من كريم عبد العزيز!!.. لن تتخيل ما قاله عن الزعيم!!

رغم أن الكثير من الفنانين الشباب يطمحون للعمل مع الزعيم عادل أمام والوقوف أمامه إلا أن هنالك آخرون أيضا يرفضون العمل مع الزعيم ولهم أسباب ومبررات كثيرة مثل الفنان كريم عبدالعزيز الذي رفض التمثيل معه.

وقال كريم عبد العزيز في حوار تليفزيوني سابق أن سبب رفضه التمثيل مع الزعيم، يعود إلى أن العمل معه يعرض الممثل الى الاهانة مضيفا أن عادل إمام يسيطر في كواليس العمل، وتصل هذه السيطرة الى الضرب والاهانة أحيانا حتى لو على سبيل الكوميديا، وهذا مرفوض لان ذلك يظهر الممثل امام المشاهد بأنه ليس له كرامة.

وأضاف الفنان كريم عبد العزيز، إنه أدى مشهد وعمره ثلاث سنوات، مع الفنان عادل إمام ولبلبة، مضيفاً أنه قدم دورا مع عادل إمام وسعاد حسنى وسعيد صالح فى فيلم "المشبوه".

وتابع: "كنت طفل، ولا فاهم حاجة، وعادل إمام وسعيد صالح كانوا مفهميني أننا عاملين عصابة وجايين نهزر، وأقول كلام جوه الشوت وبره الشوت".

يشار إلى أن كريم عبد العزيز، سبق له العمل مع الفنان عادل إمام في فيلم المشبوه؛ وهو طفل صغير بداية مشواره الفني، وبعد هذه التجربة رفض كريم عبدالعزيز مرارا و تكرارا العمل مرة أخرى مع الزعيم.

رغم أن الكثير من الفنانين الشباب يطمحون للعمل مع الزعيم عادل أمام والوقوف أمامه إلا أن هنالك آخرون أيضا يرفضون العمل مع الزعيم ولهم أسباب ومبررات كثيرة مثل الفنان كريم عبدالعزيز الذي رفض التمثيل معه.

وقال كريم عبد العزيز في حوار تليفزيوني سابق أن سبب رفضه التمثيل مع الزعيم، يعود إلى أن العمل معه يعرض الممثل الى الاهانة مضيفا أن عادل إمام يسيطر في كواليس العمل، وتصل هذه السيطرة الى الضرب والاهانة أحيانا حتى لو على سبيل الكوميديا، وهذا مرفوض لان ذلك يظهر الممثل امام المشاهد بأنه ليس له كرامة.

وأضاف الفنان كريم عبد العزيز، إنه أدى مشهد وعمره ثلاث سنوات، مع الفنان عادل إمام ولبلبة، مضيفاً أنه قدم دورا مع عادل إمام وسعاد حسنى وسعيد صالح فى فيلم "المشبوه".

وتابع: "كنت طفل، ولا فاهم حاجة، وعادل إمام وسعيد صالح كانوا مفهميني أننا عاملين عصابة وجايين نهزر، وأقول كلام جوه الشوت وبره الشوت".

يشار إلى أن كريم عبد العزيز، سبق له العمل مع الفنان عادل إمام في فيلم المشبوه؛ وهو طفل صغير بداية مشواره الفني، وبعد هذه التجربة رفض كريم عبدالعزيز مرارا و تكرارا العمل مرة أخرى مع الزعيم.

يشار إلى أن كريم عبد العزيز، سبق له العمل مع الفنان عادل إمام في فيلم المشبوه؛ وهو طفل صغير بداية مشواره الفني، وبعد هذه التجربة رفض كريم عبدالعزيز مرارا و تكرارا العمل مرة أخرى مع الزعيم.

وعلى مدار أكثر من 24 عاماً قدم كريم نحو 20 فيلماً سينمائياً، أبرزها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، و"حرامية في تايلاند"، و"الباشا تلميذ"، و"واحد من الناس"، و"محطة مصر"، و"الفيل الأزرق"، و"ليه خليتني أحبك"، و"فاصل ونعود"، و"نادي الرجال السري"، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات، مثل "الهروب"، و"الزيبق"، و"وش تاني"، و"الاختيار".

الجدير بالذكر أن كريم عبد العزيز، قد حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي خلال الفترة الماضية من خلال فيلمه كيرة والجن، والذي طرح في عيد الأضحى الماضي.