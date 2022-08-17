ميرفت أمين تعترف بكل جرأة وبدون تردد.. هذا الشخص ندمت على الزواج منه ولا يمكن أن أسامح نفسي على ذلك الزواج!!

كشفت الفنانة ميرفت أمين خلال لقاء سابق مع برنامج «الليلة دي» الذي تقدمه الفنانة اليمنية، أروى، عن أسرار زيجاتها الخمس وعن الزوج الذي ندمت على الارتباط به.

تحدثت «أمين» عن زواجها الأول من المطرب السوري، موفق بهجت، وأكدت أنها ندمت على هذا الزواج، خاصة أنها كانت في سن صغير ولا تستطيع أن تحكم على الأمور بطريقة جيدة، مشيرة إلى أن والدها ووالدتها كانا يعارضان زواجها، لكنها صممت أن تخوض التجربة دون أن تستمع لأحد، وفي النهاية، دفعت ثمن عنادها.

ونفت «أمين» زواجها من الفنان محمود قابيل، مشيرة إلى أنها لا تعرف سبب تكرار هذه الشائعة، وكذلك نفت بشكل قاطع وساخر شائعة زواجها من رجل أعمال كويتي، مؤكدة أن فكرة الزواج لا تراودها أبدا في الوقت الحالي، بعد زيجاتها الخمسة.