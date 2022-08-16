صدمة قصمت ظهر العريس.. وفاة عروسة مصرية بعد دخولها للحمام في ليلة الدخلة.. والسبب صادم لا يتحملة بشر ولا يتخيله عقل.! !

لقيت عروس مصرية مصرعها بعد 24 ساعة من حفل زفافها، إثر إصابتها باسفكسيا الخنق، نتيجة تسريب غاز داخل دورة مياه الشقة مقر سكنها، وذلك في منطقة الهرم التابعة لمديرية أمن الجيزة.

وأكدت إحدى قريبات العروس الراحلة أنها الابنة الوحيدة لوالديها، وأن الراحلة من حفظة كتاب الله وكانت بطلة فروسية، وتتسم بالأخلاق وطيبة القلب.

وتابعت، أنها فوجئت بخبر وفاتها أمس بعد انتهاء مراسم زفافها وتوصيلها لباب شقتها، وحين تم سؤال الزوج عما حدث، قال إنها دخلت كي تتوضأ ولم تخرج: «ظلت أكثر من ساعة في الحمام وخرجت جثة، والنيابة بتحقق، وهي دلوقتي في المشرحة، واحنا في انتظار تصريح الدفن».