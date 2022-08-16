بدون خجل.. الفنانة الكبيرة ليلى علوي تكشف عن سرها المخجل الذي حدث أثناء دراستها الجامعية!!

الفنانة الكبيرة ليلى علوي، ولدت من أب مصري وأم يونانية. بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء.

وفي الخامسة عشرة من عمرها، ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي. وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

وسر الفنانة المخجل والمجهول كثيراً يرتبط بالتحاق علوي بجامعة عين شمس عام 1985م لدراسة علم الإدارة.

فالفنانة رسبت في الجامعة لست أعوام متتالية قبل أن تحصل من الجامعة على درجة البكالوريوس فقط.

وبعد ست سنوات من الرسوب الدائم في تخصص إدارة الأعمال وتحديداً عام 1991تمكنت من التخارج.

ووفقاً لقراءة في سيرة الفنانة لم تكن الفنانة صاحبة قدرات علمية كبيرة خلال فترة دراستها الجامعية حتى أنها كانت قد قررت أن تتوقف عن التعليم الجامعي والاكتفى بالتمثيل.