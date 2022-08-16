الفنان سهير رمزي تخرج عن صمتها وتكشفت ما كان يقوم به محمود قابيل كل مساء وتسبب في مضايقتها فطلبت الطلاق فوراً وبدون تراجع!!

تعد سهير رمزي، من أبرز الفنانات في الوطن العربي، جرأة منذ بداية مسيرتها الفنية في السبعينيات، وأكثر بنات جيلها حظا في العمل بالسينما، حيث فتح لها جمالها أبواب السينما على مصراعيه.

الفنانة القديرة سهير رمزي ولدت عام 1950، ابنة الفنانة درية أحمد، وكان أول ظهور لها في السينما بعمر صغير حيث كانت لم تتعد سن السادسة من خلال فيلم "صحيفه سوابق" عام 1956 وبعد أربع سنوات شاركت بفيلم "البنات والصيف".

وكشفت الفنانة سهير رمزي خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في وقت سابق، ببرنامج "السيرة" المذاع عبر قناة dmc الفضائية، أسرار تتعلق بحياتها الشخصية لأول مرة ما أثار تعاطف البعض في حين صدم البعض الآخر.

وتطرقت سهير رمزي خلال حديثها عن زيجاتها، مشيرة إلى أنها لن تستطع تذكر عددهم بسب كثرتهم، حيث قالت: "مش فاكرة عدد جوازاتي بصراحة، لكن كله بالحلال وده أهم شيء".

وتابعت: "عددهم كبير عشان مكنش عندي ثقة في حد"، لتعلق مازحة: "زواجي من علاء الشربيني طول الفترة دي حاجة غريبة بس يمكن عشان العصمة في ايده زي جوزي الأولاني".

وتزوجت سهير رمزي للمرة الرابعة من الفنان القدير محمود قابيل، ولكن دام زواجهما لمدة عام واحد فقط، إذ ووصفته بالـ "المحترم والمهذب جداً"، مؤكدة أنها تكن له كل الحب والاحترام، لكنها شعرت بصعوبة الاستمرار معه، حيث قالت: "يا إما أعيش بطريقة صحية يا إما لا... يا أبيض، يا اسود.."

وقد قيل إن أسباب انفصال الزوجين تعود إلى اكتشاف سهير رمزي أن هناك اختلافًا شاسعًا بين تفكيرها وتفكيره وطبائعها وطبائعه والأجواء التي تحب أن تكون فيها والأجواء التي يعيش محمود قابيل ويرتاح إليها.

وقد ذكرت بعض الأنباء أن محمود قابيل، كان يصر دائمًا على أن يصطحب سهير رمزي، إلى سهراته في نادي الجزيرة، وأنها كانت تشعر بالضيق من هذه السهرات لأن جميع الذين كانت هذه السهرات تضمهم لا يتحدثون إلا باللغة الفرنسية التي تجهلها هي مما يجعلها غريبة عنهم، وهو مادفعها الى طلب الطلاق منه.

وقد قالت الفنانة درية أحمد، والدة الفنانة سهير رمزي، تعليقًا على طلاق ابنتها: «إن السعادة ليست مكتوبة لسهير رمزي في الزواج والدليل على ذلك أنها خلال سنوات قليلة تزوجت وطلقت من ثلاثة رجال هم الأمير خالد بن مسعود، المليونير الكويتي محمد الملا ومحمود قابيل».